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Петербуржца приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого ножницами
Сегодня, 14:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого ножницами

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Суд также взыскал в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 1 600 000 рублей.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея С., признанного виновным в убийстве ножницами. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, с 22:30 20 апреля по 01:16 21 апреля С., находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Ленинском проспекте, во время ссоры нанёс знакомому не менее 22 ударов ножницами в область головы, туловища и шеи. Потерпевший умер на месте происшествия от острой кровопотери.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 1 600 000 рублей.

Фото: pxhere

Теги: приговор, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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