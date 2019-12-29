Критик Сергей Соседов ответил на угрозы Левкина на шоу "Суперстар"

Певец заявил об огромном желании запустить Соседову микрофоном в лоб.

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин на шоу "Суперстар" заявил о неприязни, которую испытывает к музыкальному критику Сергею Соседову, сидящему в жюри. Левкин признался, что испытывал огромное желание запустить Соседову микрофоном в лоб. Об этом пишет издание "Собеседник".

Сам Соседов даже не подозревал о таком отношении к себе со стороны певца. Музыкальный критик заявил, что всегда ставил Левкину достаточно высокие баллы за выступления, конфликтов между ними не возникало.

"Почему сейчас он это произносит? Да ради Бога! Должен же он что-то говорить", - прокомментировал ситуацию Соседов.

При этом Владимир Левкин не единственный участник шоу, который испытывает неприязнь к критику. Однако Соседова это не пугает. Он заявил, что в студии есть множество камер, фиксирующих все происходящее. Поэтому никто не может причинить ему вреда, а на слова он не обращает внимания.

Шоу "Суперстар. Возвращение" вышло на телеканале НТВ 22 ноября. За звание "суперстара" сражаются восемь артистов, чьи имена гремели в 90-е годы. В их числе Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Николай Трубач, Ирина Шведова, Татьяна Иванова и Владимир Левкин.

Ранее мы писали, что Бузова спела дуэтом с Трубачом в шоу НТВ.

Фото: ВКонтакте / Сергей Соседов