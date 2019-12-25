Бузова спела дуэтом с Трубачом в шоу НТВ

Артисты исполнили хит конца 90-х гг. "Голубая луна".

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выступила дуэтом с Николаем Трубачом в шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ. Артисты исполнили хит конца 90-х гг. "Голубая луна".

Песня "Голубая луна" была написана российским композитором Кимом Брейтбургом и Николаем Трубачом в 1997 году. Эта композиция неизменно связана с именем Бориса Моисеева, который исполнял ее на протяжении длительного времени. Как написала Бузова в Instagram, Моисеев благословил ее на этот шаг, и новый вариант звучания песни ему пришелся по вкусу.

Мнения пользователей соцсетей по этому поводу разделились. Одни написали, что Бузова испортила песню, и они испытали "испанский стыд". Другие похвалили певицу и призвали ее не сдаваться.

Премьера нового сезона проекта "Суперстар! Возвращение" состоялась на НТВ 22 ноября. За звание "суперстара" сразятся восемь артистов, чьи имена гремели в 90-е гг. В их числе Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Николай Трубач, Ирина Шведова, Татьяна Иванова и Владимир Лёвкин.

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Фото: кадр из шоу "Суперстар! Возвращение" на НТВ