Митянина: в Петербурге растет число попыток детских самоубийств

Согласно статистике омбудсмена, в прошлом году результате этих попыток 30 несовершеннолетних скончались.

В Петербурге ухудшилась ситуация с детскими самоубийствами. Такое мнение на заседании городского ЗакС высказала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.

По данным Митяниной, в 2022 году в Петербурге 263 ребёнка пытались совершить суицид, в 2021 году было зафиксировано 219 таких случаев.

Согласно статистике омбудсмена, в прошлом году результате этих попыток 30 несовершеннолетних скончались.

Анна Митянина подчеркнула, что юных петербуржцев необходимо защищать от непонимания, эмоционального вакуума в семьях, физического насилия и жестокого обращения. При этом омбудсмен отметила, что самое большое влияние на несовершеннолетних сейчас оказывают соцсети.

Фото: unsplash.com (Andrew Neel)