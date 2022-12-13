  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Митянина: в Петербурге растет число попыток детских самоубийств
Сегодня, 12:42
453
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Митянина: в Петербурге растет число попыток детских самоубийств

0 0

Согласно статистике омбудсмена, в прошлом году результате этих попыток 30 несовершеннолетних скончались.

В Петербурге ухудшилась ситуация с детскими самоубийствами. Такое мнение на заседании городского ЗакС высказала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.

По данным Митяниной, в 2022 году в Петербурге 263 ребёнка пытались совершить суицид, в 2021 году было зафиксировано 219 таких случаев.

Согласно статистике омбудсмена, в прошлом году результате этих попыток 30 несовершеннолетних скончались.

Анна Митянина подчеркнула, что юных петербуржцев необходимо защищать от непонимания, эмоционального вакуума в семьях, физического насилия и жестокого обращения. При этом омбудсмен отметила, что самое большое влияние на несовершеннолетних сейчас оказывают соцсети.

Фото: unsplash.com (Andrew Neel)

Теги: дети, закс, самоубийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии