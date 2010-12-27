Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза

Обвинение пока что не предъявили.

В воскресенье, 10 ноября, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы СПбГУ Олег Соколова допросили в следственном управлении, передало ТАСС. Мужчина отправился на допрос прямо из больницы.

По словам адвоката Соколова Александра Почуева, доцент университета "придерживается признательной позиции". При этом обвинение его подзащитному пока не предъявили, скорее всего, это произойдет в понедельник. Заседание в Октябрьском районном суде Петербурга назначили на 11 ноября.

Ранее Piter.TV подробно рассказал об Олеге Соколове, подозреваемом в убийстве.

Фото: vk.com/spb.sledcomrf