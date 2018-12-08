Олега Соколова увезли из больницы на допрос

В Мариинской больнице его состояние оценили как удовлетворительное.

Как стало известно изданию "Интерфакс", доцента Петербургского университета Олега Соколова выписали из больницы с удовлетворительными показателями и сейчас конвоируют на допрос в СКР. Об этом изданию рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Как ранее стало известно, судить Соколова будут в понедельник в Октябрьском районном суде. Следствие будет просить об аресте доцента.

Напомним, что накануне Соколова выловили из реки Мойка с отсеченными конечностями его бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. Преподаватель СПБГУ убил ее из мелкокалиберного ружья в ходе домашней ссоры 7 ноября, в четверг. Тело он решил распилить и сбросить в Мойку, но из-за алкогольного опьянения упал в нее сам. На допросе он поведал, что после избавления от трупа он собирался покончить с собою у стен Петропавловской крепости в костюме Наполеона Бонапарта.

Сейчас студенты Петербургского университета собирают петицию против руководства СПБГУ.

Сегодня утром в Петербург также прибыла мать погибшей девушки - Галина Ещенко.

Фото: Piter.TV