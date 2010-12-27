В Петербург из Краснодара прибыла мать погибшей аспирантки

Она прибыла в Северную столицу в воскресенье утром.

В воскресенье, 10 ноября, в Петербург прибыла мать трагически погибшей девушки - Галина Ещенко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Утром ее встретили сотрудники МВД. Рядом с ней находится психолог главка.

Галина Ещенко - подполковник МВД из Краснодарского края. В полиции она служит с 2005 года. Год назад ее назначили на должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом.

Доцент Соколов был выловлен из реки Мойка накануне, 9 ноября с обморожением. У него в рюкзаке обнаружили отсеченные женские руки. Как позже выяснилось, они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже, во время следствия Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавиться от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал свести счеты с жизнью.

Фото: отдел МВД России по Калининскому району

Видео: Piter.TV