Его личный Ватерлоо. Что известно об Олеге Соколове – преподавателе СПбГУ, подозреваемом в убийстве

Перед выбором меры пресечения в отношении доцента Piter.TV собрал все детали по делу, которые известны к данной минуте.

Проклятая суббота

Не будет преувеличением, если сказать, что ситуация развивалась стремительно. Сначала новость о том, что из реки Мойки достали 63-летнего мужчину с женскими конечностями при себе, 9 ноября сообщили представители СК по Петербургу. Затем выяснилось, кем был этот человек. В необычном положении был настигнут преподаватель СПбГУ Олег Соколов – доцент, кандидат исторических наук и член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Предварительно известно, что он рассчитывал избавиться от части останков своей ученицы, выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко. Мотив у преступления, которое мог совершить Соколов, был несвойственным для отношений преподавателя и ученицы. Они сожительствовали, а убийство могло быть совершено из мелкокалиберного ружья в результате домашней ссоры.

Следователи узнали, что после совершения жестокого убийства девушки он планировал облачиться в мундир Наполеона Бонапарта и наложить на себя руки у стен Петропавловской крепости. Также он добавил, что у него находилась бы предсмертная записка с подробным разъяснением всех мотивов самоубийства, а дома бы осталось завещание.

Реакция не заставила себя долго ждать. Упоминания Соколова были стерты с сайта Российского военно-исторического общества, доцента лишили членства в совете института ISSEP в Лионе, решается вопрос о лишении петербуржца французского Ордена Почетного легиона.

Позже на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство СПбГУ после трагической гибели Анастасии Ещенко.На момент публикации новости петицию подписало более 300 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). Сам Соколов уже оформил явку с повинной. Искать останки убитой девушки продолжили спасатели – поиски велись по всей Мойке. В Петербург прибыла Галина Ещенко, мать погибшей аспирантки СПбГУ, а самого Олега Соколова увезли из Мариинской больницы на допрос в СК.

Наполеон и РВИО

До появления новостей о преступлении Олег Соколов имел устойчивое реноме в научной среде, причем не только нашей страны. Закончив в конце 70-х ленинградский Политех по инженерному профилю, он основал Ассоциацию любителей наполеоновской эпохи. Позже организация переросла в Военно-историческую ассоциацию России, а по ее примеру образовались реконструкторские клубы по всей стране. В реконструкциях многих битв войны 1812-го года Соколов сам принимал участие в образе Наполеона. Некоторое время его приглашали в качестве эксперта в Российское военно-историческое общество.

В начале 90-х он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Офицерского корпуса французской армии в эпоху Революции, 1789–1799". С начала века его постоянным местом работы стал СПбГУ, его регулярно приглашали в Сорбонну как приглашенного профессора.

Научная карьера Соколова насчитывает десятки публикаций об Отечественной войне 1812 года, а в ноябре 2003 года французский посол в РФ Жан Каде вручил ему Орден Почетного легиона. Академическими работами, изданными за рубежом, дело не ограничилось – Соколов регулярно выступал на исторических форумах, выпускал книги и издавал журналы. Помимо статей, исследующих особенности битв и быта тех времен, там находилось место и более фривольным материалам.

Позже в видео для проекта правительства Москвы "Ратоборцы" Соколов признался, что на него повлияла книга Александра Дюма "Три мушкетера", которую он открыл для себя в девятилетнем возрасте.

"Как только я открыл для себя несколько страниц этой книги, я понял, что это – мой мир, я из этого мира. Для меня все стало ясно – в мире существуют шпаги, кони, любовь, война" – рассказал доцент.

В школе и институте Соколов учил английский язык, но с 15 лет почувствовал, что не может жить без французского языка.

"Каждый [военно-исторический] клуб – это мир, подстроенный под руководителя клуба. Какой командир, такие там отношения, это легко можно понять. Один из моих подчиненных...один из моих друзей сказал "Сир", обращаясь ко мне. Все это подхватили, и все это уже 40 лет [происходит]. Это вроде как и обращение, имя такое. Не сказать же, что меня зовут Наполеон, смешно, абсурдно, за сумасшедшего примут. А какое имя я могу взять, если я здесь главнокомандующий, и.о. Наполеона?" – добавил он.

Первые костюмы "наполеоновской" эпохи ему удалось достать из запасников Александринского театра, продолжил Соколов. Он сразу взял себе их "списанного" мундир французского генерала, сделанный в 1912 году. Помимо Соколова, рядом с ним оказались еще несколько "офицеров", которые оказались "ночью, на походе отрезанными от своей армией". Дату обнаружения этих костюмов – 8 мая 1976 года – Соколов называет началом военно-исторической реконструкции в России.

На правах эксперта Олега Соколова регулярно приглашали в интернет-шоу на канале блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова в YouTube. Сейчас комментарии под видео с участием Соколова закрыты.

Битва с Маэстро при СПбГУ

Оппонентами Олега Соколова в медиапространстве стали журналист Александр Невзоров и историк Евгений Понасенков, стремительно набирающий популярность в соцсетях. С экс-ведущим "600 секунд" Соколов пересекался не раз, о чем напомнил сам Невзоров, который выставил книгу доцента на продажу. Piter.TV нашел исторические фото: они оба были на митинге 9 сентября 1990 года "За Петербург!".

Само преступление Невзоров назвал инцидент "чистым свинством, потому что для таких пакетов существует Обводный канал".

"Скидывать "расчлененку" в Мойку - совсем не по-питерски, это очень дурной тон" – добавил журналист.

Евгения Понасенкова в соцсетях называют Маэстро – так в комплиментарной форме пользователи превозносят и поддерживают образ борца за эстетическое начало в науке, искусстве и жизни. Существует отдельный телеграм-канал с мемами про Маэстро. В 2018 году он опубликовал видео, в котором публично обвинил Соколова в плагиате. Понасенков считает, что доцент украл идеи из его труда "Первая научная история войны 1812 года". Соколов отбился от иска.

Март 2018 года запомнился инцидентом на лекции доцента, посвященной "Битвам наполеоновской эпохи глазами Луи-Франсуа Лежена, художника и воина". Студент обратился на открытой лекции к самоу Соколову и спросил, что он думает по поводу обвинений в плагиате. Доцент стал громко отвечать вопрошающему, а студента с другом силой выпроводили из зала неизвестные молодые люди. На видео попали пожелания "дать в глаз" задавшему такой вопрос.

Комиссия по этике СПбГУ назвала случившееся "спланированной акцией, направленной на дискредитацию лектора", но признала нарушения нормы этики.

В вечер после новости об убийстве Евгений Понасенков в очередном видео напомнил о своем обращении к ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и директору Института истории СПбГУ Абдулле Даудову с просьбой обратить внимание на инцидент.

Один из бывших учеников Соколова анонимно охарактеризовал преподавателя для Piter.TV.

"Он был человеком своеобразным. Он мог поднять голос на раздражающих студентов или работников (в соседней аудитории ремонт делали, а он все время нервничал из-за этого), был очень импульсивным и экспрессивным. Он вел себя очень экстравагантно, как действительно какой-нибудь французский придворный XIX века. Многим это нравилось, особенно его галантность. Но как профессор он был прекрасным, давал кучу полезной информации, лекции у него были одними из интереснейших, книга у него действительно крутая. Но так как он судился с Понасенковым, он всегда ругал его. Но как бы все преподы в той или иной мере ругают своих оппонентов" - рассказал студент.

Что будет дальше?

Суд изберет подозреваемому в убийстве своей выпускницы Олегу Соколову меру пресечения в понедельник, 11 ноября. Допрос следователей завершился, решается вопрос о предъявлении обвинения. Предположительно, у этой истории может быть продолжение.

Фото: Piter.TV, "ВКонтакте" / Олег Соколов, "Критика творчества историка Олега Соколова"

Видео: Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова / YouTube