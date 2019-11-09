Со дна Мойки поднимают останки жертвы преподавателя СПбГУ Соколова

От останков своей жертвы Соколов попытался избавится утром 9 ноября.

В реке Мойка отряд водолазов смог найти недостающие останки Анастасии Ещенко. Piter.TV опубликовал видео, на водолазы достают со дна реки пакеты.

По предварительной информации, в черных мешках находятся части тела погибшей. Несмотря на темное время суток, поисковые работы продолжаются.

Напомним, что сегодня утром из реки Мойки выловили преподавателя СПБГУ Олега Соколова. В его рюкзаке обнаружили отсеченные женские руки. Как позже выяснилось, они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже, во время следствия Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавится от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал покончить жизнь самоубийством.

Видео: Piter.TV