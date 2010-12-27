Соколова могут лишить Ордена Почетного Легиона

Почетную награду он получил еще в 2003 году.

Как сообщило парижское издание Le Parisien, доцента Соколова лишат Ордена Почетного Легиона. Решение об этом будет принимать французское правительство.

Соколов был награжден почетным орденом еще в 2003 году по распоряжению президента Франции Жака Ширака за значительный вклад в изучение истории страны и ее армии. Также преподаватель СПБГУ выступал в роли консультанта для исторических фильмов, повествующих об эпохе Наполеона Бонапарта.

Напомним, что ранее стало известно, что Соколова лишили членства в совете института в Лионе. Также от него открестились в Российском военно-историчеком обществе.

Доцент Соколов был выловлен из реки Мойка накануне, 9 ноября с обморожением. У него в рюкзаке обнаружили отсеченные женские руки. Как позже выяснилось, они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже, во время следствия Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавиться от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал свести счеты с жизнью.

Фото: spbu.ru