Российское военно-историческое общество отреклось от Соколова

На сайте общества были удалены все упоминания об уже бывшем участнике.

Сегодня с сайта Российского военно-исторического общества было удалено имя Олега Соколова. Предположительно это связано со зверским убийством, которое доцент Соколов совершил 7 ноября. Члены общества таким образом отреклись от причастности к данному человеку.

Тем не менее, в кэше Google можно найти страницу сайта до удаления с нее всех упоминаний о Соколове.

На этом скриншоте видно, что главный подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Ещенко являлся президентом Общероссийского военно-исторического общественного движения.

Напомним, что 9 ноября стало известно об убийстве, которое совершил доцент Олег Соколов. Его выловили из реки Мойки с переохлаждением. В рюкзаке также обнаружили отсеченые женские руки. Выяснилось, что они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже, во время следствия Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавиться от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал свести счеты с жизнью.

Фото: spbu.ru