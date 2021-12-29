Соколов заявил, что у города высокая готовность к новой транспортной модели

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов оценил готовность города к переходу на новую транспортную модель в апреле. По его мнению, готовность высокая.
Так, перевозчики закупают подвижной состав, а с весны начнется монтаж остановочных павильонов. Напомним, что полный переход на новую модель завершится в середине июля 2022 года. На улицы города выйдут 2800 новых автобусов, которые будут обслуживать 347 маршрутов.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге запустят ретро-трамваи с современной "начинкой".
Фото: Вконтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
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