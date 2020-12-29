Адвокат Александра Бакшеева: После приговора Соколову я почувствовала удовлетворение

Адвокат родственников жертвы историка Олега Соколова рассказала о деталях разбирательства.

Адвокат Александра Бакшеева, рассказала о том, что после приговора историку Олегу Соколову почувствовала удовлетворение. Защитница, представлявшая интересы родственников жертвы историка Олега Соколова рассказала о деталях разбирательства изданию "Петербургский дневник". Она отметила, что победой для нее стало отстаивание важных моментов, на которых она обращала внимание на протяжении всего рассмотрения дела, что суд и отразил в приговоре.

Бакшеева напомнила, что суд отказал Соколову и его стороне защиты в назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы. Явку с повинной суд не расценил как смягчающее обстоятельство. Доказательством был признан факт того, что Соколов перед убийством заходил более 30 раз в "Гугл. Карты" со стационарного компьютера и смотрел локации, где он мог бы избавиться от тела.

Суд согласился с моим доводом, что убийство было совершено умышленно, а не в состоянии аффекта, а также с тем, что доцент не собирался сдаваться правоохранительным органам. [...] В основу приговора суд положил показания Екатерины Пржигодзкой – бывшей возлюбленной Соколова, которую он избил в 2008 году. Ее в условиях пандемии нам удалось привезти из другого государства и допросить в качестве свидетеля. Суд согласился с моей позицией, что действия Анастасии не носили как противоправный, так и аморальный характер. Довод Соколова о наличии любовника у Анастасии был опровергнут доказательствами, представленными прокурором. – рассказала адвокат.

Суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство Анастасии Ещенко. Октябрьский районный суд назначил Соколову 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконное хранение оружия и 12 лет лишения свободы за убийство. В общей сложности ―12,5 лет. Суд зачтет то время, которое мужчина провел под стражей в период следственных действий. Один день под стражей приравняют к одному дню в заключении.

Бывший доцент СПбГУ признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия.

Фото: Piter.tv