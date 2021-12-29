Суд отказал историку Соколову в иске к Понасенкову

Понасенкову удалось оспорить решение первой инстанции, но Соколов оказался не согласен и подал апелляцию.

Московский городской суд не стал удовлетворять жалобу историка Олега Соколова, который был осужден за убийство аспирантки и незаконное хранение оружие. Он подавал иск о защите чести и достоинства. Информация об этом появилась на сайте суда.

Оппонентом Соколова был публицист Евгений Понасенков. Историк считает, что тот организовал травлю в его адрес. Изначально иск был удовлетворен, однако Понасенков смог его обжаловать в Савеловском районном суде.

Как вы помните, я победил в обоих исках – и в его иске ко мне, и в моем иске к нему (по моему иску я даже получил большие деньги). Процесс по его иску ко мне начался аж в 2018 году (напомню, что он тоже касался авторства научных идей), постоянно затягивался (очевидно, что против меня действовал административный ресурс), но я выиграл этот суд (после многих инстанций, даже в итоге спустили сверху в первую инстанцию обратно) в начале июня прошлого года. написал Понасенков в Facebook.

То, что Соколов подал апелляцию, разозлило Понасенкова и теперь он намеревается отобрать у оппонента квартиру в качестве судебных издержек.

Напомним, Олег Соколов проведет 12,5 лет в местах лишения свободы. 12 лет были назначены за убийство аспирантки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Еще полгода — за незаконное хранение оружия. По факту за второе преступление было назначено 1,5 года, но путем сложения срок был сокращен.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга