Петербуржца собираются привлечь к ответственности за оскорбление сотрудника метрополитена

Сотрудник метрополитена просит наказать посетителя, который оскорбил его во время исполнения должностных обязанностей. В прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении.
Петербуржец хотел пройти на станцию в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудник сделал ему замечание и попросил покинуть вестибюль, мужчина обругал его, тем самым унизив его честь и достоинство.
Материалы дела направили мировому судье участка №11 для рассмотрения по существу.
Напомним, проход в метро в нетрезвом виде запрещен.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге предварительно определили местоположение вестибюля станции метро "Гавань".
Фото: Piter.tv
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