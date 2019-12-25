Петербуржца собираются привлечь к ответственности за оскорбление сотрудника метрополитена

Дело об административном правонарушении рассмотрит суд.

Сотрудник метрополитена просит наказать посетителя, который оскорбил его во время исполнения должностных обязанностей. В прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении.

Петербуржец хотел пройти на станцию в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудник сделал ему замечание и попросил покинуть вестибюль, мужчина обругал его, тем самым унизив его честь и достоинство.

Материалы дела направили мировому судье участка №11 для рассмотрения по существу.

Напомним, проход в метро в нетрезвом виде запрещен.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге предварительно определили местоположение вестибюля станции метро "Гавань".

Фото: Piter.tv