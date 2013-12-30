Местоположение будущей станции метро "Гавань" определили в Петербурге

Пропускная способность нового объекта составит 13 тыс. человек в час.

Новая станция петербургского метро "Гавань" будет располагаться на Большом проспекте Васильевского острова вблизи Шкиперского протока. Соответствующий документ размещен на сайте Смольного.

Предполагается, что объект за час сможет пропустить 13 тыс. человек. На станции предусмотрен открытый вестибюль с затворами от затопления и наклонный тоннель с 4 эскалаторами.

Объект будет доступен для жителей Северной столицы с 2030 года. Одновременно откроется и станция "Морской фасад".

Ранее мы сообщили о том, что на время реконструкции станции метро "Ладожская" пассажиры смогут воспользоваться шаттлами.

Фото: Piter.TV