Петербургский пенсионер получил штраф за оскорбление блокадницы

Прокуратура потребовала выплатить жительнице блокадного Ленинграда компенсацию морального вреда за унижение ее чести и достоинства.

Прокуратура Красногвардейского района на основании обращения жительницы блокадного Ленинграда, инвалида 2 группы провела проверку по факту оскорбления чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга;

По данным ведомства, в феврале 77-летний местный житель в помещении диспетчера на Ириновскому проспекте высказал в адрес 82-летней жительницы блокадного Ленинграда оскорбления.

В отношении мужчины прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Мужчина признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначили наказание в виде штрафа.

Прокуратурой района направлен иск о взыскании с правонарушителя компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионер "заминировал" несуществующий дом в Петербурге.

Фото: Piter.TV