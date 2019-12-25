Пенсионер "заминировал" несуществующий дом в Петербурге

Возбуждено головное дело.

Вечером в среду, 15 ноября, в экстренные службы позвонил мужчина, который сообщил о "минировании" дома №55 по Краснопутиловской улице и улице Красного Текстильщика. Как стало известно Piter.TV, заявление оказалось ложным. Более того, дома по указанному адресу вообще не существует.

Домой к звонившему наведался сотрудник полиции. Лжеминёром оказался 69-летний пенсионер, он находился в нетрезвом состоянии.

Возбуждено головное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские нашли почти 200 г мефедрона под передним сидением авто.

Фото: Piter.TV