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В Петербурге полицейские нашли почти 200 г мефедрона под передним сидением авто
Сегодня, 8:04
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В Петербурге полицейские нашли почти 200 г мефедрона под передним сидением авто

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На месте задержали мужчину и женщину, возбуждено уголовное дело.

В ночь на четверг, 16 ноября, на 5-ой линии посёлка Александровская в Пушкинском районе Петербурга был остановлен автомобиль Renault Kangoo под управлением 46-летнего владельца. В качестве пассажира в машине находилась ранее судимая 28-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, пара перевозила наркотическое вещество.

В ходе осмотра салона под передним пассажирским сидением был обнаружен и изъят полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета. Согласно экспертному заключению, указанная смесь содержит мефедрон массой 198,5 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина и женщина задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что чернослив с наркотиками пытались передать обвиняемому в СИЗО Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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