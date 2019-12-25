В Петербурге полицейские нашли почти 200 г мефедрона под передним сидением авто

На месте задержали мужчину и женщину, возбуждено уголовное дело.

В ночь на четверг, 16 ноября, на 5-ой линии посёлка Александровская в Пушкинском районе Петербурга был остановлен автомобиль Renault Kangoo под управлением 46-летнего владельца. В качестве пассажира в машине находилась ранее судимая 28-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, пара перевозила наркотическое вещество.

В ходе осмотра салона под передним пассажирским сидением был обнаружен и изъят полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета. Согласно экспертному заключению, указанная смесь содержит мефедрон массой 198,5 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина и женщина задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что чернослив с наркотиками пытались передать обвиняемому в СИЗО Петербурга.

Фото: Piter.TV