Чернослив с наркотиками пытались передать обвиняемому в СИЗО Петербурга

Согласно экспертизе, вещество оказалось смесью наркотических средств синтетического и растительного происхождения.

В Петербурге Сотрудники СИЗО пресекли попытку передачи в учреждение наркотических веществ, спрятанных в черносливе. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При досмотре продуктовой посылки, поступившей в адрес обвиняемого, сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли фрагменты вещества коричневого цвета. Материал был спрессован в куски (34 штуки) и спрятан в черносливе.

Согласно экспертизе, вещество оказалось смесью наркотических средств синтетического и растительного происхождения. По данному факту проводится проверка. Вся информация передана в правоохранительные органы.

Ранее в Ленобласти контрабандисты получили 28 лет колонии на двоих.

Фото: пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области