В Ленобласти контрабандисты получили 28 лет колонии на двоих

В Ленинградской области суд вынес приговор 28-летним С. и П. за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что молодые люди в 2021 году через интернет-заказы переместили в международных почтовых отправлениях через российскую границу более килограмма аналогов наркотических средств.

Одну из "посылок" подсудимые поместили в тайник для дальнейшего сбыта на территории Ленобласти, однако, они были задержаны, а наркотики изъяты.

Суд приговорил С. к 16 годам, а П. – к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее петербуржцу дали 3 года колонии за хранение наркотиков для себя.

Фото: Piter.TV