В Петербурге запустят ретро-трамваи с современной "начинкой"

В пресс-службе добавили, что облик трамвая – эстетический бонус. Все оснащение будет современным.

Стало известно, что на улицах Петербурга в центральных районах появятся ретро-трамваи. "Горэлектротранс" объявил конкурс на поставку 54 современных трамваев в стиле 50-60-х годов, передает "Петербургский дневник" в среду, 9 февраля.

В пресс-службе добавили, что облик трамвая – эстетический бонус. Все оснащение будет современным. Существующие модели низкопольных трамваев не совсем подходят для работы на исторической инфраструктуре Третьего трамвайного парка, который обслуживает центр города, Васильевский остров и Петроградскую сторону.

Комплекс зданий парка является объектом культурного наследия и охраняется КГИОП. Иначе говоря, перестроить его инфраструктуру под современные нужды нельзя.

Добавим, что новые трамваи оснащены системами поддержки принятия решений, "которые, по сути, представляют собой первые фактические шаги в сторону автопилотирования".

Фото: Piter.tv

