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В Петербурге запустят ретро-трамваи с современной "начинкой"
Сегодня, 18:56
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В Петербурге запустят ретро-трамваи с современной "начинкой"

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В пресс-службе добавили, что облик трамвая – эстетический бонус. Все оснащение будет современным.

Стало известно, что на улицах Петербурга в центральных районах появятся ретро-трамваи. "Горэлектротранс" объявил конкурс на поставку 54 современных трамваев в стиле 50-60-х годов, передает "Петербургский дневник" в среду, 9 февраля. 

В пресс-службе добавили, что облик трамвая – эстетический бонус. Все оснащение будет современным. Существующие модели низкопольных трамваев не совсем подходят для работы на исторической инфраструктуре Третьего трамвайного парка, который обслуживает центр города, Васильевский остров и Петроградскую сторону. 

Комплекс зданий парка является объектом культурного наследия и охраняется КГИОП. Иначе говоря, перестроить его инфраструктуру под современные нужды нельзя.

Добавим, что новые трамваи оснащены системами поддержки принятия решений, "которые, по сути, представляют собой первые фактические шаги в сторону автопилотирования".

Фото: Piter.tv
 

Теги: ретро-трамваи, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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