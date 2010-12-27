Доцента Соколова лишили членства в совете института в Лионе

Сознавшийся в убийстве своей бывшей студентки и сожительницы преподователь СПБГУ Олег Соколов накануне, 9 ноября, был лишен членства во французском институте Лиона. Об этом в институте сообщили в публикации в Twitter:

" Олег Соколов больше не является членом Ученого совета", - написано в публикации.

До трагических событий Соколов числился членом научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе. После произошедшего учебное учреждение публично лишило его данного статуса. В пресс-релизе также сообщили, что с "ужасом узнали о совершенном преступлении".

Напомним, что Российское военно-историческое общество также отреклось от Соколова.

Доцента Соколова накануне выловили из реки Мойки с переохлаждением. В его рюкзаке обнаружили отрезаные руки Анастасии Ещенко. Позже выяснилось, что Соколов убил ее из мелкокалиберного ружья.

Фото: twitter.com/ISSEP_Lyon / spbu.ru