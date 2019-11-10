Преподаватель СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной после преступления

Об этом ТАСС сообщил защитник подозреваемого Александр Почуев.

Адвокат заявил, что преступление, в котором сознался его подзащитный, могло произойти из-за сторонних факторов – состояний опьянения или аффекта. Почуев напомнил, что приговор пока не вынесен, а считать человека виновным в чем-либо запрещено российскими законами.

Расследование громкого преступления, о котором стало известно в субботу, 9 ноября, продолжается. Спасательный отряд нашел останки Анастасии Ещенко, девушки, которую называют жертвой преподавателя СПБГУ Олега Соколова.

Его выловили из реки Мойки накануне утром. В его рюкзаке обнаружили отсеченные женские руки. Как позже выяснилось, они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. По данным петербургских СМИ, она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавиться от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал свести счеты с жизнью в образе Наполеона Бонапарта.

Видео: Diplomatrutube, Dmitry Puchkov / YouTube