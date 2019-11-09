Александр Невзоров прокомментировал жестокое убийство, совершенное Олегом Соколовым

"Расчлененка в Мойку — это совсем не по-питерски, это очень дурной тон"- отметил Невзоров.

Убийство, которое совершил 63-летний доцент Олег Соколов, прокомментировал известный публицист Александр Невзоров в своем Instagram.

Он заявил, что убийство - "чистое свинство, потому что для таких пакетов существует Обводный канал". Скидывать "расчлененку" в Мойку - "это совсем не по-питерски, это очень дурной тон".

"Правда, не все так плохо. Репутацию культурной столицы спасает тот факт, что отрубателем рук, распиловщиком студентки и ее утопителем был не кто-то, а известнейший профессор СПбГУ Олег Соколов! Красавец-бонвиван, историк-наполеонист № 1, кавалер ордена почетного легиона и звезда всех костюмированных балов Петербурга", - сказал Невзоров.

Также публицист заявил, что Соколов требовал к себе очень почетного обращения, а также часто олицетворял себя с Наполеоном Бонапартом.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром 9 ноября из реки Мойка выловили преподователя СПБГУ Олега Соколова с расчлененными конечностями его сожительницы Анастасии Ещенко. Также мы сообщали, что известный историк Евгений Понасенков прокомментировал данное событие.

Видео: instagram.com/nevzorovofficial