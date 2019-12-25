Горсуд Петербурга перенес заседание по апелляции историка Олега Соколова

Заседание состоится 23 сентября в 14:30.

Городской суд Петербурга перенес заседание по апелляции историка Олега Соколова, который был осужден за убийство Анастасии Ещенко, на 23 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Причина отложения — для подготовки участников к прениям сторон. объединенная пресс-служба судов города

Ранее Соколов попросил приобщить к делу в качестве общественного защитника — некую Екатерину Красовскую. Он пояснил, что ему необходимо, чтобы был человек, который бы смог навещать его в СИЗО и передавать информацию его 87-летней матери. Осужденный сообщил о том, что недавно умер его отец. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как законных оснований для этого нет.

Напомним, Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ходе бытового конфликта в ночь с 8 на 9 ноября 2019-го года. Отношения пары длились около 5 лет. В ходе конфликта мужчина выстрелил в возлюбленную, после чего девушка скончалась. Затем Соколов расчленил тело убитой, часть он успел выкинуть в набережную реки Мойки. Когда преступник пытался избавиться от останков, то упал в воду и позвал на помощь. Когда Соколова донесли в карету скорой помощи, у него в рюкзаке обнаружили женские руки. Октябрьский районный суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга