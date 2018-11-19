Из магазина на набережной Смоленки украли 67 шуб стоимостью 5 миллионов рублей

Злоумышленники заблокировали пост охраны, взломали замок двери и проникли в магазин меховых изделий.

Полиция Василеостровского района разыскивает злоумышленников, которые украли несколько десятков шуб. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, 30 ноября четверо неизвестных приехали на двух автомобилях BMW Х6 с подложными знаками к БЦ на набережной Смоленки. Злоумышленники заблокировали пост охраны, взломали замок двери и проникли в магазин меховых изделий. Оттуда они вынесли 67 меховых шуб на общую сумму более 5 000 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленников разыскивает полиция.

В Ленобласти мужчина до смерти избил женщину из-за шубы.

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