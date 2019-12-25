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Мужчина украл у своих соседей по коммуналке шубу и кофе-машину в Петербурге
Сегодня, 9:45
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nadezhda_sib

Мужчина украл у своих соседей по коммуналке шубу и кофе-машину в Петербурге

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Вещи он продал на рынке.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже норковой шубы, кофе-машины и ноутбука из квартира на Танкиста Хрустицкого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В период отсутствия людей в квартире в летнее время злоумышленник проник в одну из комнат в 5-комнатной коммунальной квартире и похитил вещи. 

Полицейские изобличили ранее неоднократного судимого неработающего мужчину 2001-го года рождения. Он является гражданином одного из среднеазиатских государств и проживает в соседней квартире. Установлено, что злоумышленник проник в комнату путем подбора ключей, и все похищенное продал на рынке за 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемого задержали. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мать потерпевшей, которой принадлежит квартира, обратилась в полицию. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража, сосед, шуба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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