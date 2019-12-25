Мужчина украл у своих соседей по коммуналке шубу и кофе-машину в Петербурге

Вещи он продал на рынке.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже норковой шубы, кофе-машины и ноутбука из квартира на Танкиста Хрустицкого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В период отсутствия людей в квартире в летнее время злоумышленник проник в одну из комнат в 5-комнатной коммунальной квартире и похитил вещи.

Полицейские изобличили ранее неоднократного судимого неработающего мужчину 2001-го года рождения. Он является гражданином одного из среднеазиатских государств и проживает в соседней квартире. Установлено, что злоумышленник проник в комнату путем подбора ключей, и все похищенное продал на рынке за 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемого задержали.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мать потерпевшей, которой принадлежит квартира, обратилась в полицию.

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