Неизвестный похитил из коммуналки норковую шубу и кофе-машину

Хозяев не было в квартире четыре месяца.

Злоумышленник вынес из квартиры на улице Танкиста Хрустицкого норковую шубу, кофе-машину и ноутбук. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась пенсионерка 1948-го года рождения. Было установлено, что в период с 29 июня 2020 по 23 сентября 2020 неизвестный вскрыл дверь и проник в одну из комнат в пятикомнатной коммунальной квартире. Она находится на первом этаже.

Материальный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник вынес из храма на Горском шоссе 100 тыс. рублей.

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