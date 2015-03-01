Полиция задержала подозреваемого в ограблении магазина женского магазина на Заневском

Неизвестные схватили товар и выбежали из магазина.

Полиция задержала подозреваемого в дерзком ограблении магазина в торгово-развлекательном комплексе на Заневском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Злоумышленников было двое. 6-го февраля они открыто похитили товар на общую сумму не менее 60 тыс. рублей. Судя по фотографии, мужчины украли шубу. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемым оказался 20-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Он приехал в Россию на работу, но на данный момент его патент просрочен, а временная регистрация является фиктивной.

Подозреваемого задержали, похищенное разыскивается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО