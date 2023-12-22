Саратовский губернатор оценил новость о запрете чиновникам носить шубы

Роман Бусаргин напомнил о новости "юмористического характера".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщение о запрете на ношение верхней одежды из натурального меха и кожи для чиновников региона на публичных мероприятиях. В рамках торжественной церемонии, посвященной Дню печати, чиновник заметил, что речь идет о юмористическом характере новости.

Регулярно просматриваю новостную ленту не только по долгу службы, но и потому что часто можно встретить интересные истории, иногда даже юмористического характера, как вот вчера, например, что запретили в шубах ходить. Думаю, надо выкинуть шубу, только надо ее сначала купить. Роман Бусаргин, глава региона

Ранее местное издание "Взгляд-инфо" со ссылкой на источники в аппарате главы региона сообщило о том, что с нового года в администрации сотрудникам негласно якобы настоятельно рекомендовали отказаться от шуб. В частности, якобы не стоит носить эту верхнюю одежду во время встреч с гражданами. Это решение должно было показать населению единство чиновников с ними.

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Фото и видео: Вконтакте / Мининформ Саратовской области