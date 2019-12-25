В Саратовской области при атаке БПЛА на Балаково погиб человек

Повреждения нескольких домов из-за атаки беспилотников зафиксированы в городе Балаково на территории Саратовской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор региона Роман Бусаргин. Российский чиновник заметил, что согласно предварительным данным, жертвой инцидента стал один человек.
В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы.
Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области
Бусаргин: при атаке БПЛА в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура.
Фото: Макс, Telegram / Роман Бусаргин
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