В Саратовской области при атаке БПЛА на Балаково погиб человек

Роман Бусаргин раскрыл подробности о последствиях налета БПЛА ВСУ.

Повреждения нескольких домов из-за атаки беспилотников зафиксированы в городе Балаково на территории Саратовской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор региона Роман Бусаргин. Российский чиновник заметил, что согласно предварительным данным, жертвой инцидента стал один человек.

В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы. Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области

Бусаргин: при атаке БПЛА в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура.

Фото: Макс, Telegram / Роман Бусаргин