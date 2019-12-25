Бусаргин: при атаке БПЛА в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

Роман Бусаргин сообщил о последствиях налета БПЛА ВСУ по Саратовской области.

Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки украинских беспилотников на территории города Энгельса в Саратовской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор региона Роман Бусаргин. Российский чиновник заметил, что согласно предварительным данным от местных властей, никто не пострадал. Однако в российском субъекте по-прежнему сохраняется угроза атаки дронами противника. Локально на местах работают системы оповещения населения об опасности.

Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет. Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области

Объекты инфраструктуры повреждены при атаке ВСУ на Саратовскую область.

Фото: Макс, Telegram / Роман Бусаргин