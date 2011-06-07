Роман Бусаргин сообщил о последствиях удара ВСУ беспилотниками по региону России.

На территории Саратовской области пострадали объекты инфраструктуры из-за атаки украинских беспилотников. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор региона Роман Бусаргин. Российский чиновник заметил, что в результате налета БПЛА противника скончался один человек. Ранее угроза дронов была объявлена в регионе в 06:14 утра по московскому времени.

В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области

Напомним, что в Тульской области с начала суток 8 июля местные власти дважды объявляли ракетную опасность. Утром в среду губернатор региона Дмитрий Миляев уведомил население об одном сбитом дроне киевского режима. Также в ночь на 8 июля системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника, летевших на Москву.

В Саратовской области число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 10.

Фото: Макс, Telegram / Роман Бусаргин