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Беглов поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Сегодня, 9:44
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Беглов поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

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Градоначальник отметил, что прокуратура была и остается значимым партнером правительства Петербурга в развитии города.

Сегодня, 12 января, работники прокуратуры Российской Федерации отмечают профессиональный праздников. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил всех причастных к радостному событию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил глава Петербурга, прокуратура является одним из главных институтов государственной власти. Она играет особую роль в укреплении законности, защите прав и свобод россиян. Беглов напомнил, что сотрудники прокуратуры в блокаду Ленинграда продолжали выполнять свои обязанности. Они боролись с хищениями хлеба, диверсантами и врагом.

Губернатор добавил, что современные сотрудники ведомства продолжают верно служить родине. Он отметил, что прокуратура была и остается значимым партнером правительства Петербурга в развитии города.

Александр Беглов пожелал сотрудникам здоровья, благополучия и новых успехов в служении стране и городу.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Петербурга помогла ветерану получить компенсацию за протекающую крышу.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

 

Теги: беглов, день работника прокуратуры, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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