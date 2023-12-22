Беглов поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Градоначальник отметил, что прокуратура была и остается значимым партнером правительства Петербурга в развитии города.

Сегодня, 12 января, работники прокуратуры Российской Федерации отмечают профессиональный праздников. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил всех причастных к радостному событию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил глава Петербурга, прокуратура является одним из главных институтов государственной власти. Она играет особую роль в укреплении законности, защите прав и свобод россиян. Беглов напомнил, что сотрудники прокуратуры в блокаду Ленинграда продолжали выполнять свои обязанности. Они боролись с хищениями хлеба, диверсантами и врагом.

Губернатор добавил, что современные сотрудники ведомства продолжают верно служить родине. Он отметил, что прокуратура была и остается значимым партнером правительства Петербурга в развитии города.

Александр Беглов пожелал сотрудникам здоровья, благополучия и новых успехов в служении стране и городу.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Петербурга помогла ветерану получить компенсацию за протекающую крышу.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов