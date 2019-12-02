В Приморском районе начался снос гаражей. Петербуржец протестует с помощью гранаты и автомата

Piter.TV, стало известно, что в Приморском районе начался демонтаж гаражей. Члены гаражно-строительного кооператива "Петроградец-4" не прекращают протестовать.
Один из протестующих оказал противодействие с помощью гранаты и автомата. Мужчина оторвал чеку и кинул гранату в снег. После хлопка он достал ещё одну и заявил, что следующая полетит в толпу сотрудников ККИ. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники ведомства подали заявление по факту противодействия. Петербуржца забрали в участок.
Отмечатеся, что в настоящее время ККИ демонтирует гаражи. На месте всё также находятся возмущенные горожане.
Напомним, правительство Петербурга планирует снести 900 гаражей в Старой деревне. Демонтаж предполагают начать уже 2 декабря. На их месте планируют построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования.
Ранее мы сообщали о том, что владельцы гаражей в Приморском районе выступили против их сноса.
Фото и видео:Piter.TV
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