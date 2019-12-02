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В Приморском районе начался снос гаражей. Петербуржец протестует с помощью гранаты и автомата

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Мужчину забрали для разбирательства в отдел полиции.

Piter.TV, стало известно, что в Приморском районе начался демонтаж гаражей. Члены гаражно-строительного кооператива "Петроградец-4" не прекращают протестовать.

Один из протестующих оказал противодействие с помощью гранаты и автомата. Мужчина оторвал чеку и кинул гранату в снег. После хлопка он достал ещё одну и заявил, что следующая полетит в толпу сотрудников ККИ. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники ведомства подали заявление по факту противодействия. Петербуржца забрали в участок. 

Отмечатеся, что в настоящее время ККИ демонтирует гаражи. На месте всё также находятся возмущенные горожане. 

Напомним, правительство Петербурга планирует снести 900 гаражей в Старой деревне. Демонтаж предполагают начать уже 2 декабря. На их месте планируют построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. 

Ранее мы сообщали о том, что владельцы гаражей в Приморском районе выступили против их сноса.

Фото и видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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