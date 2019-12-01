Владельцы гаражей в Приморском районе выступили против их сноса

Около 130 человек вышли на протест.

В Приморском районе Петербурга члены гаражно-строительного кооператива "Петроградец-4" выступили против сноса гаражей, сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Напомним, правительство Петербурга планирует снести 900 гаражей в Старой деревне. Демонтаж предполагают начать уже 2 декабря. На их месте планируют построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Этому проекту даже присвоили статус стратегического инвестиционного проекта города. В Смольном отмечают, что владельцы гаражей незаконно занимают территорию, так как договор на землю со Всероссийским обществом автомобилистов Санкт-Петербурга недавно расторгли.

"Слушаний по инвестпроекту завода не было, не было опроса хотят люди или нет под боком огромный завод, в непосредственной близости от жилых домов – 150-200 метров. Рядом с заводом будет школа. Документов об экологическом классе опасности завода приморцы тоже не видели", – пишут обеспокоенные жители.

30 ноября владельцы гаражей выстроились в шеренгу вдоль Школьной улицы. В руках они держали плакаты с требованиями не сносить их гаражи и не возводить рядом с их домами завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Участие приняло около 130 человек.

Ранее Piter.TV сообщал, что активисты нашли госконтракт из будущего по плитке у метро "Приморская".

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"