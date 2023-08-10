  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:26
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Софии протестующие вышли на защиту памятника Советской армии

0 0

Они намерены защитить монумент от вандалов и местных властей.

В Софии протестующие вышли на защиту памятника Советской армии. Об этом сообщает Telegram-канал "СМОТРИ".

В ночь на 10 августа неизвестный повредил часть монумента. Он разбил тяжелым предметом плиту, на которой указано, что этот памятник посвящен Советской армии от болгарского народа.

Представители объединения  "Левитаца!" установили у подножия памятника палаточный лагерь, чтобы защитить его от вандалов. Они также выступают против намерений местных властей по сносу монумента и передаче скульптур музею социалистического искусства.

Ранее мы сообщали, что в Киеве установили трезубец вместо герба СССР на монумент "Родина-мать".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: болгария, памятник, протест, софия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии