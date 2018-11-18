Активисты нашли госконтракт из будущего по плитке у метро "Приморская"

На Васильевском острове начались работы по замене участков плитки со старым покрытием.

На неожиданный срок начала работ обратила внимание на своей Facebook-странице правозащитница Ирина Баханович. На информационном щите отмечено, что государственный контракт на работы был заключен 2 декабря 2019 года. Закончить их планируется 30 декабря.

Исходя из данных на щите, непосредственно действием занята компания "С-Индустрия" бизнесмена Шаига Вагифа-Оглы Аббасова.

Ранее активисты объединения "Сделай район лучше" не досчитались новой плитки у станции метро "Приморская" в Петербурге. Неравнодушные жители обратили внимание на то, что обещанный участок благоустроили лишь частично.

Фото: facebook / Ирина Баханович