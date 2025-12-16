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К 2037 году может открыться второй вестибюль "Приморской"
Сегодня, 10:42
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К 2037 году может открыться второй вестибюль "Приморской"

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Построят его напротив домов 36 и 38 на улице Беринга.

В Петербурге планируют построить второй вестибюль станции метро "Приморская". Об этом пишет "Фонтанка" 17 июня, ссылаясь на данные портала РГИС. 

В пояснительной записке уточняется, что объект необходим в связи с недостатком пропускной способности существующего вестибюля и отсутствием в нем четырех эскалаторных лент. Планируемый срок ввода нового вестибюля – 2037 год. Построят его напротив домов 36 и 38 на улице Беринга. В здании будет два этажа: один подземный, второй наземный. 

Соединять вестибюль с самой станцией собираются через подземную галерею, которую возведут с юго-восточной стороны "Приморской". 

Ранее мы рассказывали о том, что проект реставрации "Нарвской" одобрил КГИОП Петербурга. Работы пройдут без закрытия станции для пассажиров.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: метро, приморская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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