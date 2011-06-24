В Петербурге с входа в институт психоанализа исчезла дореволюционная плитка

Горожанка Ксения Сидорина заметила утрату уникального напольного покрытия на Большом проспекте Петроградской стороны.

Петербуржцев встревожила пропажа старинной плитки при входе в Восточно-Европейский институт психоанализа. Здание на Большом проспекте Петроградской стороны, 18, является объектом культурного наследия регионального значения, это доходный дом Колобовых конца XIX – начала XX века. О случившемся 6 марта сообщила соосновательница группы волонтеров-реставраторов Гэнгъ Ксения Сидорина.

Она отметила, что покрытие завода Дзевульского и Лянге знали и ценили все любители Петербурга. Плитка обладала уникальным дизайном, созданным в 1901 году, и содержала рекламу представителя завода. Подобных рекламных плиток в городе оставалось около тридцати, и их число постоянно сокращается.

Судя по опубликованным кадрам, демонтаж произошел во время ремонта входной группы, который проводит негосударственное образовательное учреждение. ВЕИП имеет статус автономной некоммерческой организации высшего образования.

Редакция обратилась за комментариями к помощнику ректора по внешним связям Алексею Сёмкину и самому ректору Михаилу Решетникову, однако на момент публикации прояснить ситуацию не удалось.