На Малой Садовой улице в Петербурге заменят пешеходную плитку

Ремонт затронет почти всю пешеходную зону и повысит безопасность прогулок.

На Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге стартовали работы по замене пешеходной плитки. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Общая площадь ремонта составит около двух с половиной тысяч квадратных метров, что охватывает практически всю пешеходную зону улицы. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2011 году, и необходимость обновления покрытия возникла из-за естественного износа.

Автомобильное движение на Малой Садовой улице было перекрыто еще в 1999 году, после чего улица стала полностью пешеходной. Тогда власти города отмечали, что это решение значительно повысит комфорт и безопасность прогулок по историческому маршруту.

Замена плитки проводится с учётом сохранения исторического облика улицы и удобства пешеходов, включая туристов и жителей близлежащих домов. Работы ведутся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Фото: freepik