В центре Петербурга заменят тротуарную плитку за 500 млн рублей

Среди участков — территория набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта; другие зоны у Невского и рядом с Дворцовой площадью; улица Зодчего Росси; площадь Ломоносова.

Стало известно, что в Петербурге заменят тротуарную плитку в историческом центре. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Планы по замене плитки представят в конце апреля 2023 года. Так, речь идет о гранитных дорожках, которые замостили с 2008 по 2021 год на средства "Газпрома". Предполагается, что специалисты отремонтируют свыше 80 участков площадью около 18 тыс. кв. метров. Стоимость работ составит порядка 500 млн рублей, которые будут полностью выделены из бюджета города.

Среди участков — территория набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта; другие зоны у Невского и рядом с Дворцовой площадью; улица Зодчего Росси; площадь Ломоносова.

Фото: Piter.tv

