Какую плитку выбрать для ванной комнаты – "под мрамор" или "под оникс"?

Имитации этих двух камней в исполнении облицовочных покрытий сделали их в разы доступными в рамках профессиональных и любительских проектов. Первозданная красота мрамора и оникса способна наполнить пространство особыми эмоциями, а дизайн возвести на перспективно другой уровень. Плитка в имитации натуральных материалов – настоящий подарок тем, кто стремится к гармонии и природной сущности, делает ставку на практичность и эстетику.

Еще недавно сложно было представить в отделке такого помещения, как ванная комната, мрамор, а уж тем более оникс. С приходом цифровых технологий в индустрию керамики ситуация изменилась и сегодня эти два материала активно используются в облицовке как стен, так и пола, при изготовлении различных элементов и конструкций. Все это стало возможно в первую очередь благодаря керамограниту с текстурой камня, обладающему универсальностью и большой прочностью, простотой в уходе и более доступной стоимостью. Для того, чтобы определиться, какой вариант все же выбрать для ванной –плитку "под мрамор" или "под оникс", предлагаем ознакомиться с коллекциями покрытий от ведущих компаний, специализирующихся на производстве этого вида продукции.

Мрамор Калакатта всегда высоко ценился в сфере дизайна за белоснежный фон и изящный рисунок. Его присутствие в интерьере – залог привилегированности и роскоши. Модели серии CALACATTA GREEN способны не только обеспечить все вышесказанное, но и наделить пространство легкой динамикой за счет интенсивных зеленых прожилок. Крупный (120х260 см) формат облицовки и полированный блеск усилят общее впечатление.

Еще одна успешная имитация ценной породы продемонстрирована посредством серии плитки EMPORIO CALACATTA 120х260 см. Панели с минимальной толщиной открывают широкие возможности в декорировании и визуально наполняют интерьер воздухом.

Другая интерпретация белого мрамора предложена в коллекции CERVINO. Керамогранит 60х120 см отличается реалистичностью графики, включающей в себя штрихи серого и бежевого оттенков. Использование его в настенной и напольной отделке подарит ванной дополнительный свет и сделает просторнее.

Богатый модельный ряд плитки "под мрамор" STELLARIS ставит перед выбором: на какую породу благородного камня сделать ставку – классическую или экзотическую, в нейтральных тонах или глубоко насыщенного цвета. Несколько форматов и видов мозаики – привлекательное предложение от производителя.

В категории керамогранита "под оникс" выделяется коллекция ULTRA ONICI, которая содержит копии с узнаваемым рисунком, состоящим из параллельных полос разного окраса, а также блистательные копии мраморного оникса. Особенно детально текстура камня раскрывается в слэбах 300х150 см.

Большой деликатностью отличается серия MARVEL ONYX. Нежная графика моделей компенсируется широким выбором форматов и разнообразием оттенков. Кроме того, лаппатированная плитка при взаимодействии с дневным и вечерним светом рождает красивые эффекты.

VARESE – керамогранит, представленный в имитации мраморного оникса, воспевает его первозданность, которая в свою очередь дарит исключительный комфорт и природную эстетику. Включение копий в дизайн ванной комнаты гарантирует спокойную и умиротворяющую атмосферу, направленную на максимальную расслабленность и абстрагирование от внешнего мира.

Завершает обзор коллекция GEMME "под оникс", способная выступить настоящим украшением любого интерьера. Ее палитра пастельных оттенков и изысканная графика дарят особую теплоту и уют, погружают в среду благополучия и природного совершенства.

По материалам сайта https://www.keramogranit.ru/

Фото: unsplash (R ARCHITECTURE)