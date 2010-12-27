  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Активисты заметили пропажу тротуарной плитки у метро "Приморская"
Сегодня, 18:25
139
nadezhda_sib

Активисты заметили пропажу тротуарной плитки у метро "Приморская"

0 0

Работы по замене асфальтобетонного покрытия начались в июле 2019.

Активисты объединения "Сделай район лучше" не досчитались новой плитки у станции метро "Приморская" в Петербурге. Неравнодушные жители обратили внимание на то, что обещанный участок благоустроили лишь частично. 

По подсчетам активистов, плитку заменили на 1634 кв.метров вместо 2115 кв.метров. Чтобы прояснить ситуацию, петербуржцы направили запрос в администрацию Василеостровского района и менее, чем через неделю получили ответ. Речь идет об участке о территории на углу Наличной улицы и улицы Одоевского. 

Оказалось, что менять плитку около метро планируют в два этапа, чтобы не мешать петербуржцам, которые посещают торговый центр и ходят около "Приморской". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два козла прогулялись во дворе Парашютной улицы

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии