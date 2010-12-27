Активисты заметили пропажу тротуарной плитки у метро "Приморская"

Работы по замене асфальтобетонного покрытия начались в июле 2019.

Активисты объединения "Сделай район лучше" не досчитались новой плитки у станции метро "Приморская" в Петербурге. Неравнодушные жители обратили внимание на то, что обещанный участок благоустроили лишь частично.

По подсчетам активистов, плитку заменили на 1634 кв.метров вместо 2115 кв.метров. Чтобы прояснить ситуацию, петербуржцы направили запрос в администрацию Василеостровского района и менее, чем через неделю получили ответ. Речь идет об участке о территории на углу Наличной улицы и улицы Одоевского.

Оказалось, что менять плитку около метро планируют в два этапа, чтобы не мешать петербуржцам, которые посещают торговый центр и ходят около "Приморской".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два козла прогулялись во дворе Парашютной улицы.

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe