Два козла спокойно прогулялись во дворе Парашютной улицы

Кому принадлежат и откуда взялись эти животные - не известно.

В воскресенье, 24 ноября, жители Петербурга заметили пару козлов, прогуливающихся во дворе домов на Парашютной улице. Фото опубликовали в группу "ВКонтакте" "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Козел свою козочку выгуливает по двору на Парашютной улице", - подписали под фотографией.

Откуда на улицах города появились животные - большая загадка, однако многих петербуржцев в сети очень умилило это событие. Надо отметить, что черный и белый козел шли по улице неспеша, без резких движений, которые могла вызвать городская среда.

Горожане предположили, что это пара, и что обладатель белой шерсти - коза, однако позже в комментариях многие начали утверждать, что по улицам гуляют особи исключительно мужского пола.

Ранее мы сообщали, что 12-летний юноша из Карелии сбежал от бабушки в Петербург.

Фото и видео : vk.com/unreleased_dtp