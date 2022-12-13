Сотрудники МЧС в Ростовской области спасли козу из колодца

Животное было возвращено хозяйке.

Российские спасатели вытащили козу из колодца глубиной 12 метров. Инцидент произошел в селе Круглое Азовского района в Ростовской области. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что с просьбой о помощи к специалистам обратилась хозяйка домашнего животного. Женщина пояснила, что коза убежала со двора, после чего упала вниз. К месту происшествия отправились представители пожарно-спасательной части ГУМЧС РФ. на операцию по вызволению зверя ушло более часа. Одному из сотрудников пришлось спускаться в колодец при помощи альпинистского снаряжения. Далее испуганную козу вернули владелице.

Сотрудники МЧС спасли козу из 12-ти метрового колодца. Домашнее животное угодило в подземную ловушку в селе Круглое Азовского района. пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России по Ростовской области