В Ленобласти сняли с дерева енота Степана, сбежавшего от хозяина через форточку

Ранее необычный питомец не предпринимал попыток выйти на улицу.

Спасатели во Всеволожском районе Ленобласти спасли шестимесячного енота по кличке Степан, который выбрался из квартиры через форточку. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Животное сбежало от хозяина во время проветривания помещения. В ведомстве отметили, что раньше Степан не предпринимал попыток выйти из квартиры, был спокойным и миролюбивым.

За время нахождения на улице енот перепугался и не сразу доверился спасателям. В итоге зверька сняли с высоты берёзы на уровне шестого этажа при помощи веревок и спасательного оборудования. Для страховки под деревом натянули одеяло. В итоге Степан благополучно приземлился на землю и был передан хозяину.

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Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти