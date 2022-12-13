В Ленобласти сняли с дерева енота Степана, сбежавшего от хозяина через форточку

Спасатели во Всеволожском районе Ленобласти спасли шестимесячного енота по кличке Степан, который выбрался из квартиры через форточку. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС.
Животное сбежало от хозяина во время проветривания помещения. В ведомстве отметили, что раньше Степан не предпринимал попыток выйти из квартиры, был спокойным и миролюбивым.
За время нахождения на улице енот перепугался и не сразу доверился спасателям. В итоге зверька сняли с высоты берёзы на уровне шестого этажа при помощи веревок и спасательного оборудования. Для страховки под деревом натянули одеяло. В итоге Степан благополучно приземлился на землю и был передан хозяину.
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Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти
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