В центре Петербурга поселилась упитанная серая тюленька

Прямо в центре Петербурга поселилась серая тюленька. Об этом сообщили специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы".
По её внешнему виду, поведению и размерам добычи можно заключить, что дела у серой охотницы идут хорошо и беспокоиться нам всем не о чем.
Фонд друзей балтийской нерпы
Вчера тюленькая охотилась у ледокола "Красин", а сегодня утром её видели у Чижика-пыжика.
Ранее жители Ленобласти обнаружили в реке Бурная истощенную ладожскую нерпу.
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Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей
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