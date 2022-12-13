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В центре Петербурга поселилась упитанная серая тюленька

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Вчера тюленькая охотилась у ледокола "Красин", а сегодня утром её видели у Чижика-пыжика.

Прямо в центре Петербурга поселилась серая тюленька. Об этом сообщили специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы". 

По её внешнему виду, поведению и размерам добычи можно заключить, что дела у серой охотницы идут хорошо и беспокоиться нам всем не о чем.

Фонд друзей балтийской нерпы

Вчера тюленькая охотилась у ледокола "Красин", а сегодня утром её видели у Чижика-пыжика.

Ранее жители Ленобласти обнаружили в реке Бурная истощенную ладожскую нерпу.

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Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей

Теги: нерпы, тюлени, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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