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Жители Ленобласти обнаружили в реке Бурная истощенную ладожскую нерпу

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Неравнодушные люди посадили особь в лодку и вызвали специалистов, чтобы они забрали млекопитающее на реабилитацию.

Жители Ленобласти спасли истощенную нерпу. Животное заметили на реке Бурная у села Запорожское. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Неравнодушные люди посадили особь в лодку и вызвали специалистов, чтобы они забрали млекопитающее на реабилитацию. До приезда сотрудников "Фонда друзей балтийской нерпы" жители окармливали зверька рыбой.

Ещё одна тощенькая ладожская нерпулька приехала к нам с реки Бурная близ села Запорожское. Пока дожидалась нас, сидела на дне лодки и угощалась свежевыловленной корюшкой, которой ее потчевали добрые люди.

Фонд друзей балтийской нерпы

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Фото, видео: ВКонтакте / Спасение тюленей

Теги: запорожское, нерпа, река бурная, спасение нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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