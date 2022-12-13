Жители Ленобласти обнаружили в реке Бурная истощенную ладожскую нерпу

Неравнодушные люди посадили особь в лодку и вызвали специалистов, чтобы они забрали млекопитающее на реабилитацию.

Жители Ленобласти спасли истощенную нерпу. Животное заметили на реке Бурная у села Запорожское. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Неравнодушные люди посадили особь в лодку и вызвали специалистов, чтобы они забрали млекопитающее на реабилитацию. До приезда сотрудников "Фонда друзей балтийской нерпы" жители окармливали зверька рыбой.

Ещё одна тощенькая ладожская нерпулька приехала к нам с реки Бурная близ села Запорожское. Пока дожидалась нас, сидела на дне лодки и угощалась свежевыловленной корюшкой, которой ее потчевали добрые люди. Фонд друзей балтийской нерпы

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Фото, видео: ВКонтакте / Спасение тюленей